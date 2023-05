Bevrijdingsfestival Assen weer open, mensen weer welkom

Het Bevrijdingsfestival in Assen gaat weer open. Sinds 16.30 uur zijn de deuren weer geopend. Onder andere optredens van Jannes, 10cc, Maan en Jody Bernal staan nog op de planning.

De organisatie had het Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen stilgelegd vanwege onweer. De toegangswegen waren afgesloten en mensen moesten het terrein verlaten, omdat de weerssituatie te gevaarlijk was om duizenden mensen op het terrein te hebben.