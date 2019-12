Twintig jaar evangelie op de hei met de Herderstocht in Balloo

Twintig jaar later is het bezoekersaantal flink gegroeid. Vijf-à zesduizend bezoekers per jaar trekt de Herderstocht op het Balloërveld. Het is inmiddels veel meer dan alleen wat muziek in de schaapskooi: een wandelroute vol belevenissen. Langs de route wordt in delen het kerstverhaal verteld of uitgebeeld door vrijwilligers in de mooiste uitdossingen. Romeinse soldaten registreren iedereen die mee wandelt, net als met de volkstelling in de tijd van keizer Augustus.

De Romeinse soldaten deden vorig jaar ook de 'volkstelling' (foto: RTV Drenthe)

Schapen publiekstrekkers

Langs de route is van alles te zien en te beleven. Voor volwassenen, maar ook voor kinderen een leuk uitje. Organisator Karlo Norg: "We doen niet specifiek iets voor kinderen, maar doordat je in beweging bent, er veel te zien is en te horen is op de route, merken we dat kinderen het geweldig vinden. En de schapen in de kooi hebben meestal een enorme aantrekkingskracht op de kleintjes."

De lengte van de route, 2,5 kilometer, is voor de kinderen ook goed te doen. Voor de allerkleinsten in een buggy is de route deels toegankelijk, dat geldt ook voor mensen in een rolstoel.

Al twintig jaar vindt men de weg over de hei naar de stal (foto: Rob Veltman)

De populariteit groeide in het twintigjarig bestaan van de Herderstocht gestaag. Van duizend mensen in het eerste jaar naar een hoogtepunt van rond de zesduizend bezoekers in 2017. Karlo Norg: "Gemiddeld zitten we op vier-à vijfduizend bezoekers per jaar. Maar het is heel erg afhankelijk van het weer. Is het een beetje nattig, zoals nu, dan blijven de mensen liever thuis."

De wandeltocht zelf is in die twintig jaar niet veel veranderd. "Als iets een succes is, moet je er niet teveel aan willen veranderen. Wel zijn we op een gegeven moment in plaats van rechtsom, linksom gaan lopen."

Praktische informatie

Vanavond kan iedereen die mee wil lopen zich tussen 17.00 uur en 20.00 uur melden bij de schaapskooi in Balloo. De route brengt bezoekers op hun weg naar Bethlehem langs herders, wijzen, een herbergier en de evangelist Lucas. Als laatste komen bezoekers langs een schamel dak, waar Jozef en Maria zich met hun pasgeboren baby in de kribbe warm proberen te houden. De route is verlicht met lampjes, en voor de liefhebber is er koek, koffie, thee en warme chocolademelk te koop.

De Herderstocht wordt georganiseerd door een groot aantal vrijwilligers van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Assen-Marsdijk en in nauwe samenwerking met de schaapherders van Balloo. Vanwege de verwachte drukte wordt iedereen geadviseerd om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Meelopen met de herderstocht kost drie euro per persoon. De opbrengsten van de tocht gaan naar Stichting Zulu Aid. Deze Nederlandse stichting zet zich al 8 jaar in voor het Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika.