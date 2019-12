Inwoners Noordenveld moeten voor bouwproject bodem in beeld hebben

Inwoners van de gemeente Noordenveld krijgen per 1 januari van het nieuwe jaar te maken met het bouwprotocol van de gemeente. Voor projecten in of op de grond, dus bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, moeten vooraf de risico's in de bodem in beeld worden gebracht.

In de gehele gemeente is de grond zo kwetsbaar, dat er sneller kans is op verzakking dan in andere gemeenten. Door verzakkingen bij rioolwerkzaamheden in Roden liepen eerder 57 woningen schade op en raakten twee huizen onbewoonbaar. Om problemen in de toekomst te voorkomen, werd voor gemeentelijke bouwprojecten al een bouwprotocol ingevoerd. Die gaat per 1 januari ook gelden voor nutsbedrijven, inwoners die willen bouwen of graven en andere initiatiefnemers.

Risico's in kaart

Voordat bouwprojecten beginnen moeten grondsoorten en verzakkingsrisico's in kaart worden gebracht. Als de wensen van de opdrachtgever aanleiding geven tot het opstellen van een veiligheidsplan, kunnen projecten extra tijd gaan kosten.

"Voordat je begint, moet je de risico's al in beeld gebracht hebben. Hiermee voorkom je ongewenste vervolgkosten door opgelopen vertraging en het optreden van schade. Daar heb je dus alle belang bij," zegt wethouder Henk Kosters.

Alleen als het nodig is neemt de gemeente contact op met opdrachtgevers van lopende projecten.

Lees ook: