Drents schaatstalent vervangt Kjeld Nuis op NK Afstanden

Schaatser Remo Slotegraaf in actie (foto: (c) focusbyhanneke)

Hij kan het nog nauwelijks geloven, maar de 17-jarige schaatser Remo Slotegraaf uit Peize neemt komend weekend deel aan de NK Afstanden in Heerenveen. De Drent is opgeroepen voor de 1500 meter nadat Kjeld Nuis zich ziek afmeldde voor het toernooi.

Slotegraaf hoorde pas op maandag dat hij komend weekend de strijd aan mag gaan op het ijs van Thialf. "Onwerkelijk", noemt hij het.

Appje

Een appje van zijn vader waarin stond dat Nuis niet meedoet, deed hem beseffen dat hij als eerste reserve in mag vallen. "Ik ben waarschijnlijk de jongste deelnemer, maar het is geweldig om met de grote mannen mee te mogen doen," aldus de Peizenaar. Hij komt zaterdag uit op de 1500 meter, de afstand die hij onlangs won tijdens de selectiewedstrijd voor de Olympisch Jeugd Spelen in Hoorn.

Goed in vorm

Remo Slotegraaf geldt al jaren als een groot talent. Hij plaatste zich dus eerder voor de Jeugd Olympische Spelen, die van 10 tot en met 22 januari worden gehouden in het Zwitserse Lausanne. Daarbij worden de schaatswedstrijden afgewerkt in Sankt Moritz. Slotegraaf komt op de openluchtbaan uit op de 500 en 1500 meter en op de mass start. Nu hij het NK gaat rijden, wordt het trainingsschema omgegooid. "Ik was bezig met nog behoorlijk wat intensieve prikkels te pakken richting de Jeugd Olympische Spelen, nu ligt de focus meer op het NK", zegt Slotegraaf.

En kan de jongeling wat presteren tussen zijn idolen? "De afgelopen weken was ik steeds in vorm, ik voel me goed. Dus ik heb er vertrouwen in dat ik iets heel moois kan laten zien dit weekend. Ik zie het als generale voor de Jeugd Olympsiche Spelen, het wordt een hele mooie ervaring."