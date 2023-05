Emmen is groot genoeg voor een eigen feest op Bevrijdingsdag

Het Concert For Kids-gedeelte van het Bevrijdingsdagfeest in Emmen zorgde ondanks de regen voor een bijna voor de helft gevulde Stadsvloer.

"Bezoekers kunnen bij ons schuilen in de parkeergarages onder het terrein", laat Jeffrey Mol weten van het Bevrijdingsfeest in Emmen. "Daarnaast kunnen de mensen de aangrenzende horeca in. Maar inmiddels is het weer bijna droog, ons programma hoeft niet onderbroken te worden."

Emmen kreeg tot nu toe niet helemaal dezelfde plens water over zich als de festivals in Assen, Groningen en Zwolle.

'Emmen is groot genoeg voor een eigen feest'

Waar Assen elk jaar getrouw duizenden bezoekers op Bevrijdingsfestival Drenthe verwelkomt, gebeurt er in Emmen al jaren weinig tot niets op 5 mei. Feestgangers uit de regio verdwijnen die dag vaak naar Assen, Zwolle of Groningen om de vrijheid te vieren. Dus moest er ook in Emmen iets komen.

Mol: "Emmen en de buitendorpen hebben samen honderdduizend inwoners. Groot genoeg om ook hier iets te organiseren. En niet iedere inwoners van onze gemeente heeft de mogelijkheid om in Assen of Groningen naar het festival te gaan."

'Iedereen weet waarom ie hier is'

Op een officieel Bevrijdingsfestival zoals in Assen is er ook altijd aandacht waarom we op 5 mei vrijheid vieren. In Emmen niet specifiek. Maar Mol maakt dat niet uit, iedereen weet echt wel waarom ze vandaag op de stadsvloer zijn. Inmiddels zijn er zo'n 1500 bezoekers.