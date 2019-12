Waarom hopen we elk jaar weer op een witte kerst?

"Mensen gaan de laatste dertig of veertig jaar steeds vaker op wintersport, of reizen naar IJsland of landen in Scandinavië. Daar zien ze dat je ook sneeuw kunt hebben met Kerst. Die ervaring is zó gaaf, ik snap wel dat mensen dat willen", vertelt RTV Drenthe-weerman Ronald van der Zwaag.

Natte winters met hogere temperaturen

Van der Zwaag legt uit dat de winters in de toekomst steeds 'regenrijker' worden, met hogere temperaturen. "In december was de gemiddelde temperatuur overdag zo'n 5 graden Celsius. Nu is dat gemiddeld al 3 graden warmer dan normaal. Een gemiddelde dagtemperatuur van 8 graden dus", vertelt Van der Zwaag. Kortom, zachte winters in het vooruitzicht.

En dat heeft te maken met de klimaatverandering. Van der Zwaag: "Je kunt pas van een klimaatverandering spreken als je dertig jaar lang hetzelfde type weer ziet, maar de laatste tien jaar zien we eigenlijk al dit soort weer tijdens Kerst." Er is dus in ieder geval een trend zichtbaar.

De weersomstandigheden voor deze kerst zijn in ieder geval 'normaal voor nu', aldus Van der Zwaag.

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) meldt dat er sinds 1901 acht keer een witte kerst is geweest in Nederland. Dat wil zeggen, een kerst waarbij er op beide kerstdagen sprake was van een gesloten sneeuwdek, gemeten in De Bilt. Dit kwam voor in 1906, 1938, 1940, 1950, 1964, 1981, 2009 en 2010.

Vriezen nu 'niet normaal'

Van der Zwaag vertelt dat de kansen op een witte kerst steeds kleiner worden, maar dat het zeker niet onmogelijk is dat er in de toekomst nog een witte kerst komt. Dat hangt wel af van een aantal onzekere factoren. Zo moeten er sneeuwbuien uit het Noorden komen en moet het overdag vriezen. Volgens Van der Zwaag is dat laatste sowieso niet normaal voor december, waarin de gemiddelde nachttemperatuur niet lager is dan -0,5 graden.

Van der Zwaag: "Door het zachte winterweer gaat de natuur gekke dingen doen. In Nederland zijn de eerste narcissen al gemeld."

