Kroning Charles op de voet gevolgd in Engels theehuis Echten: 'History in the making'

Wereldwijd keken er vandaag honderden miljoenen mensen naar de kroning van koning Charles. Ook in het Engelse theehuis Tea Time, van Bert Boer en Tracey Jackson in Echten, stond de tv afgestemd op het Britse royalty-feestje. "Dit is de dag waar het om draait. Hier kunnen we niet omheen", reageert Bert enthousiast.

Het is voor het eerst in 70 jaar dat de Britten een nieuwe vorst krijgen en dat is volgens Bert bijzonder: "In Nederland leeft het niet zo. Wij hebben meerdere kroningen meegemaakt, maar voor de Britten is het heel bijzonder. Die hebben bijna nog nooit een kroning meegemaakt." Hij merkt het aan zijn twee Britse personeelsleden die geen moment van het spektakel willen missen. "Mede voor hen heb ik de tv's aangezet. Het is history in the making."