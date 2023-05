Stoom, stoom en nog eens stoom bij de Wachter in Zuidlaren

Molen de Wachter in Zuidlaren was vandaag de hele dag gehuld in stoom. Stoom en stoommodelbouwliefhebbers uit het hele land demonstreerden hun machines. Maar wacht even, het heet toch niet voor niets een windmolen, wat heeft die dan met stoom?

Wachter-bestuurslid Antje van Timmer lacht. Meer dan je denkt. "Als er geen wind is en je wil toch maken dan moet je wat. De molenaar liet in 1890 stoommachines bouwen. Daarmee maakte hij stroom. Met die stroom maalde hij dan als er geen wind was. We waren daarmee vrij vroeg. Zuidlaren had nog niet eens elektriciteit maar de molen al wel."