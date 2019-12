Rooie Tinus werkt aan zijn herstel: 'Ik mis de trekker wel'

"De knie was stuk. Echt helemaal stuk", zegt Tinus op zijn kamer in zorg- en revalidatiecentrum Anholt in Assen. "Ik kon niet meer op de knie staan. Toen heb ik de buren geroepen en die hebben me met twee man naar huis gebracht. Ja, dan schrik je wel even."

'Het gaat aardig schier'

Tinus werkt sinds zijn val hard aan zijn herstel. Dagelijks krijgt hij revalidatietraining en dat werpt zijn vruchten af. Inmiddels loopt hij al weer een stukje achter de rollator. "Dat gaat aardig schier", zegt Tinus monter. "Ik heb een nieuwe knie en daardoor gaat het steeds beter."

Het is de verwachting dat Tinus in de toekomst niet meer langs de straten kan om oud papier en ijzer op te halen. Toch heeft Tinus zijn zinnen gezet op een terugkeer op de trekker. "Ja, ik mis de trekker wel, maar dat is niet anders", zegt hij. Tinus hoopt volgend jaar zover te zijn dat hij af en toe weer een ritje kan maken.

