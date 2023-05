De Week van Drenthe: Boeren ontevreden over oogst- en uitkoopregels en grote brand in natuurgebied de Paaskamp

Boeren mogen officieel worden uitgekocht, zo besloot de Europese Commissie deze week. Daarnaast heeft Theodoor V., de voormalig verpleger van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, vertelt aan meerdere GGZ-medewerkers dat hij bewust een twintigtal coronapatiënten heeft gedood. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week.

Startende ondernemers in Emmen krijgen een half jaar lang intensieve begeleiding om hun bedrijf op te starten. Het Vliegende Start-traject moet kersverse ondernemers letterlijk een vliegende start geven. "Door het aanbod van de partners die we hier allemaal hebben samen te voegen, kunnen we én helpen met ontwikkelen én helpen bij netwerken", zegt Dènis Assen van Growing Emmen.

Nieuwe Haagse oogstregels

Boeren hebben met onbegrip gereageerd op nieuwe stikstofregelgeving. Aardappelen in zand- en lössgrond moeten voor 1 oktober worden geoogst, zodat er gewassen de grond in kunnen die meer stikstof opnemen. "Wij gaan toch niet oogsten als wij een aardappel in de schuur gaan doen waarvan we weten dat deze gaat rotten", zegt aardappelteler Henk Bosma. "Je moet wachten, want wat heb je aan verrotte aardappels."

Piekbelasters mogen worden uitgekocht

Ook op woensdag zijn de boeren in het nieuws, maar nu gaat het om de uitkoopregeling van piekbelasters. De Europese Commissie heeft goedgekeurd dat boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van Natura2000-gebieden, uitgekocht mogen worden.

Dit nieuws heeft voorlopig nog niet voor duidelijkheid gezorgd bij de boeren. "Er is geen helderheid over, dan weten bedrijven ook niet welke keuzes ze hebben", vertelt Dirk Bruins van LTO Noord. Volgens Bruins wordt er nu maar één keuze voorgelegd en dat is stoppen. "Anders keuzes worden nu niet voorgelegd."

Theodoor V. vertelde daden aan hulpverleners

De 31-jarige Theodoor V. uit Veenhuizen heeft aan meerdere hulpverleners van de GGZ verteld het leven van een twintigtal patiënten voortijdig te hebben beëindigd, liet het Openbaar Ministerie donderdag weten. In V. zijn ogen zouden deze mensen ernstig hebben geleden en zou hij zonder medeweten van een arts medische handelingen hebben uitgevoerd. De GGZ Drenthe tipte naar aanleiding van deze signalen het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Volgens Jan Hoekman, persofficier van justitie, is deze melding nog niet voldoende om V. te vervolgen. "In het strafrecht geldt nou eenmaal dat alleen de verklaring van een verdachte nooit voldoende is om iemand te veroordelen. Je zult ander bewijsmateriaal moeten hebben dat steun geeft aan de verklaring."

Grote brand in natuurgebied Paaskamp