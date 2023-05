Bevrijdingsfestivals blikken voldaan terug op onstuimige dag: 'Uiteindelijk perfect afgelopen'

De organisatoren van bevrijdingsfeesten in Drenthe zijn tevreden over hoe de festivals verlopen zijn. Ondanks dat het weer spelbreker was op Bevrijdingsdag, maakten bezoekers massaal de gang richting de podia in Assen en Emmen.

Volgens de organisatie van Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen zijn er zo'n 40.000 mensen naar de Baggelhuizerplas gekomen. "Dat hadden wij om drie uur niet meer verwacht", zegt organisatie-voorzitter Gerrit Boes in Radio Drenthe-programma Cassata.

Onweer spelbreker

Het Bevrijdingsfestival in Assen werd halverwege de middag stilgelegd. Naderend onweer gooide roet in het eten, de organisatie vond het onverantwoord om duizenden mensen op het open terrein te hebben staan. "Het enige wat je niet in de hand hebt is het weer", blikt Boes terug. Bezoekers werd daarom gevraagd het terrein te verlaten en later op de middag terug te keren.

Daar werd massaal gehoor aangegeven, om half vijf gingen de poorten weer open en kon het feest doorgaan. Boes: "Voor het noodweer zaten we op 7.000 bezoekers, de rest was daarna." Hoeveel unieke bezoekers er precies zijn geweest is niet te zeggen. "Uiteindelijk is het allemaal perfect afgelopen. Als dan de onweersbui overtrekt en de zon komt er bij en de het terrein stroomt weer vol, dan word je weer blij."

Zangeres Meau, Ambassadeur van de Vrijheid, zag haar optreden in Assen niet doorgaan vanwege de onweersbreak. Omdat zij ook op andere Bevrijdingsfestivals moest spelen kon zij niet in Assen optreden na de hervatting.