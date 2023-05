Hoogeveen kocht stikstofrechten voor bouw fabriek Fage: 'Moeten servicegericht optreden'

Zo'n 2,5 jaar is Hoogeveen bezig met het binnenhalen van Fage. Zwiers: "Natuurlijk kan het misgaan. Wij doen ons best om alles naar eer en geweten in te vullen en te beoordelen en alle informatie boven tafel te krijgen. We kunnen iets over het hoofd zien daarom hebben we in Nederland de mogelijkheid om bezwaar in te dienen."