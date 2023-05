Afgelopen week stond voor een groot deel in het teken van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij Kamp Westerbork, in Meppel, Coevorden, Hoogeveen, Diever en elders in Drenthe werden oorlogsslachtoffers herdacht. Tijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe werd de vrijheid gevierd. Maar er gebeurde meer. Test jouw kennis over het nieuws in onze nieuwsquiz!