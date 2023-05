Kees Andriesse uit De Schiphorst (75) schrijf boek over 75 jaar Israël: 'Hoop op begrip'

Andriesse vertrok op 18-jarige leeftijd naar Israël om daar te werken in een kibboets. Daar werd hij verliefd op het land en de mensen. "Ik vertrok uit een warm, vertrouwd nest en kwam in een compleet nieuwe wereld terecht. Het was een heel gemoedelijke gemeenschap waarin we alles samen deden. We werkten, woonden en leefden samen. Dan merk je al snel dat de manier van omgang veel warmer en flexibeler is. Dat heeft destijds veel indruk op mij gemaakt, waardoor ik echt verliefd werd op het land en de cultuur", vertelt hij in het radioprogramma Cassata.