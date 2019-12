Een kerk vol met kerststallen in Emmer-Compascuum

Vanmiddag om twee uur gingen de deuren van de kerk aan het Hoofdkanaal OZ voor het eerst open voor de tentoonstelling, die ook op Tweede Kerstdag, aanstaande zaterdag en zondag en op 4 en 5 januari is te bekijken tussen 14.00 en 17.00. Maar voordat de bezoekers naar binnen konden was het nog alle hens aan dek. Op kerstavond waren er nog diensten in de katholieke kerk.

Ans Berendsen bij de kerststal van haar familie. (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Kerststal uit 1939

De expositie is een initiatief van Ans Berendsen. Ze is erg gehecht aan de kerststal van haar familie uit 1939. "Mensen in de kerk zeiden dat het leuk zou zijn als anderen er ook naar zouden kijken. Zo is het uiteindelijk een tentoonstelling geworden." In de kerk staan vele tientallen kerststallen in vele soorten en maten.

Nieuw bij deze derde editie is een kerststal waarin gehaakte figuren te zien zijn. Er is binnen en buiten de kerk door veel mensen aan gewerkt. Berendsen: "Ik dacht: als er vijf mensen meedoen is het al leuk, maar het werden er zeker 40."

Ook is er van dozen en blikken een kerststal gebouwd die doet denken aan een sloppenwijk in Brazilië. Voor de oplettende kijker is te zien dat 'José e Maria'en het kindeke 'Jesus' ook daar niet ontbreken.

Expositie van kerststallen in de Sint Willehaduskerk in Emmer-Compascuum