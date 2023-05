Motorrijder gewond na achtervolging met politie in Assen

Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt in het centrum van Assen, na een achtervolging met de politie. Hij botste op de Stationsstraat tegen een lantaarnpaal en raakte daarbij gewond.

De motorrijder vluchtte voor de politie, omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Daarnaast bleek uit een blaastest dat hij teveel gedronken. Nadat hij ten val kwam is hij door ambulancepersoneel ter plekke behandeld en uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis.