Studenten werken in pop-up restaurant

Nu is het tijd om ervaring op te doen. En hoe kan dat beter dan tijdens een van de drukste periodes van het jaar: de kerstdagen. Deze kerstvakantie runnen de studenten samen hun eigen pop-up restaurant op het vakantieresort in Nooitgedacht.

Leren van elkaar

Haileab Melles is een van de studenten die in het pop-up restaurant werkzaam is tijdens de kerstvakantie. "Ik leer heel veel van de chef en alle andere mensen hier. Je krijgt veel vrijheid om je eigen draai aan dingen te geven." De studenten leren niet alleen, ook de koks zelf leren van de leerlingen. Executive Chef 'Hof van Saksen' Louis Tonkes: "Het is een enorm mooi vak. Je ziet aan hun de leerlingen dat ze fantastisch mee kunnen doen. Wij leren er ook van, want het zijn allemaal verschillende culturen die we in onze keuken krijgen. Daarom kiezen wij er ook voor om dit fantastische keuken op te zetten."

Succes

In februari begonnen twintig leerlingen aan de opleiding tot kok, bedienend personeel, gastvrouw of gastheer. Het Drenthe College ziet de leerlingenaantallen inmiddels groeien. Van 25 zijn ze nu naar vijftig studenten gegaan voor de horeca-opleidingen. Het probleem is vooral het imago. Zo werk je vaak als anderen vrij zijn. Voor student Haileab is dit geen probleem. "Je hebt veel vrije tijd om iets voor jezelf te doen, je hoeft niet alleen de opdracht van de chef uit te voeren."

