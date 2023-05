Drentse anglofiel geniet van kroning Charles: 'Surrealistisch, fenomenaal en van top tot teen geschiedenis'

"Het was fenomenaal!" Dat is het eerste wat je te horen krijgt als je Ken Besuijen uit Meppel vraagt hoe hij de kroning van koning Charles in Engeland heeft beleefd. De anglofiel zat gisteren al vroeg in Londen langs de route om zo alles van de kroningsdag in zich op te nemen.

"Ik ging gisteren om 3.00 uur uit bed en stond om 4.00 uur langs de route. Dat was maar goed ook, want een half uurtje later werd het echt drukker. Ik had nu zo'n mooi plekje, echt met de neus vooraan."

Besuijen is naast docent Engels ook theatermaker en woonde een jaar in Londen en gaf daar onder meer rondleidingen. Die kennis zorgde ervoor dat hij een gunstig plekje uit wist te stippelen. "Ik stond bij 10 Downing Street bij het monument voor de gevallenen in de eerste WO. Daar is de straat wat smaller en dan sta je er automatisch dicht op. De marsmuziek kwam daar zo hard en mooi binnen, ik had de tranen in de ogen staan."

Dichtbij de royals

Vanaf dat mooie plekje had de Meppeler goed zicht op de koninklijke stoet. "De royals heb ik zeker goed kunnen zien, ik was op zo'n twintig meter afstand van hen. En dat was een beetje surrealistisch, je kent ze eigenlijk alleen van tv en dan sta je ineens bijna naast hen. Dit is van top tot teen geschiedenis dat hier voorbij komt."