Supermarkt open met Kerst: 'Je hoeft niet meer zo te stressen'

Drukke agenda

Een stel uit Amersfoort dat op familiebezoek is in Rolde zoekt in de schappen naar de laatste ingrediënten voor het diner. Op het menu staat vanavond een broodje met paddenstoelenpaté en rode uiencompote. "Ik vind het wel prettig dat de winkel vandaag open is", zegt de man, terwijl hij een mandje achter zich aan trekt. "Als je een drukke agenda hebt met de kerstdagen is het wel prettig als je daar geen rekening mee hoeft te houden."



"Het is wel makkelijk als je iets vergeten bent", zegt een vrouw uit Nooitgedacht met een fles knoflooksaus in haar handen. "Je hoeft niet meer zo te stressen vlak voor Kerst,"

Geen kerst vieren

De supermarkt trekt op deze feestdag ook klanten die Kerst helemaal niet vieren. Een vrouw met bril staat bij het schap met vlees: "Wij vieren Chanoeka van 22 tot 30 december." Wel wordt het gourmetstel vanavond uit de kast gehaald. Chanoeka is een joods feest en duurt acht dagen. "Dan is het helemaal handig als de winkel tussendoor open is."

Laatste champignons

Wat de vrouw uit Nooitgedacht betreft mag de supermarkt volgend jaar met Kerst weer open. "Maar ik denk ook meteen aan de mensen die moeten werken. Ik denk dat dat minder leuk is."



Het stel uit Amersfoort heeft de laatste bakjes champignons in het mandje geladen. Is daarmee het diner dan gered? "Het voorgerecht wel", zegt de blonde vrouw. "En de rest zijn wij niet verantwoordelijk voor", vult de man met het mandje lachend aan.