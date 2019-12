Schaatstalent Remo Slotegraaf: 'Dit is een mooie stap richting de top'

Afgelopen maandag ontving Slotegraaf een appje van zijn vader met de mededeling dat hij zich alsnog had geplaatst voor het NK Afstanden in Thialf. Kjeld Nuis moet zich vanwege ziekte afmelden en Slotegraaf was de eerstvolgende op de lijst. "Het was eigenlijk nog heel onwerkelijk," vertelt hij. "Ik had echt nog even de tijd nodig om het goed te beseffen."

Trainingsschema omgegooid

Slotegraaf deed eerder al mee aan grote toernooien. Ook in januari staan de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne, Zwitserland, nog op het programma. Maar mogen rijden tegen de snelste mannen van Nederland, dat overkomt Slotegraaf nu voor het eerst. "Mijn trainingsschema heb ik daarom op het laatste moment omgegooid en nu probeer ik een beetje te trainen voor zowel de Olympische Spelen als het NK", legt Slotegraaf uit.

Vanmorgen ging hij samen met zijn vader een stuk fietsen in de omgeving van zijn woonplaats Peize en andere dagen van de week oefent Slotegraaf op het ijs. "Ik heb gisteren voor het eerst weer in Thialf getraind en de hele sfeer die om het NK hangt, die hangt er nu ook al. Alles staat al klaar. Toen ik dat zag dacht ik wel echt: wow het gaat nu gebeuren! Het wordt een super ervaring en ik moet er ontzettend van gaan genieten."

'Lastige afstand'

De jonge schaatser komt uit in Thialf op de 1500 meter. Volgens hem een lastige afstand. "Iedereen doet de afstand een beetje op zijn eigen manier. Een sprinter vliegt erin en ziet wel waar het schip strandt, een lange afstandsrijder doet het wat behoudender en rijdt de afstand vlak en dat laatste zou ook een beetje mijn tactiek zijn. Met reserve erin, maar de rit vervolgens wel super vlak houden want dan gaat het bij mij het beste."

Zijn slaapkamer hangt vol medailles en bekers. Niet alleen van het schaatsen, ook van andere sportevenementen zoals de TT-run of van voetcompetities. De liefde voor sporten en specifiek het schaatsen heeft Slotegraaf niet van een vreemde. "Mijn vader heeft vroeger ook heel veel geschaatst. Volgens mij was het in 2010 dat we samen een stuk van de Elfstedentocht hebben geschaatst omdat we toen een strenge winter hadden. Vanaf dat moment is de schaatskoorts bij mij gekomen."

Ambitieus

Voor Slotegraaf is het doel altijd duidelijk geweest: Olympisch Kampioen worden. "Vanaf het moment dat ik begon met schaatsen heb ik gezegd dat ik naar de top wilde en dit is een mooie eerste stap om daaraan te beginnen." Trainen op Tweede kerstdag hoort er volgens de sporter dan gewoon bij. "Je moet er zeker dingen voor laten, maar ik zeg altijd maar zo: je krijgt er ook heel veel mooie dingen voor terug. Mijn vrienden gaan heel vaak naar allemaal feestjes toe en ik zou dan ook wel eens mee willen".

Maar de lekkernijen van opa en oma laten staan, is toch moeilijk. "Gisteren ben ik bij mijn opa en oma geweest en dan staan er allemaal lekkere dingen op tafel, maar daar moet ik dan toch proberen vanaf te blijven. Dat soort dingen zijn met Kerst dan soms best lastig. Maar je moet het toch doen want uiteindelijk wil ik op dat NK zo goed mogelijk rijden en mag het nergens aan liggen. Mooie ervaringen zoals dit soort toernooien, trainingskamp met vrienden, dat zou ik niet willen missen."