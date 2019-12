Wat is het nieuwsmoment van 2019?

Kenan met zijn vader in het ziekenhuis (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

Kenan gered onder puin grillroom Coevorden

Urenlang lag de 5-jarige Kenan onder het puin van de grillroom in Coevorden, die door een ontploffing instortte. De brandweer haalde eerder al zijn vader uit het pand, maar Kenan lag ingeklemd tussen houten balken. Na vijf uur lukte het eindelijk om de jongen te bevrijden. Kenan werd gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis.

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Ontdekking gezin Ruinerwold

Een bijzondere ontdekking op 14 oktober van dit jaar. In een afgelegen boerderij bij Ruinerwold blijken een man met zes kinderen te leven. Zij woonden al jaren in op een aparte plek in de boerderij en zouden wachten op 'het einde der tijden'. De zaak kwam aan het licht toen de 25-jarige zoon zich bij een café in Ruinerwold meldde. Inmiddels wordt de vader verdacht van vrijheidsberoving van negen van zijn kinderen, mishandeling, witwassen en seksueel misbruiken van twee van zijn kinderen.

Jan Nieboer zegt dat hij onschuldig is (foto: Steven Stegen)

Windmolenterreur

Dit jaar werden er in de zaak van de 'windmolenterreur' twee personen aangehouden. Jan Nieboer uit 2e Exloërmond is een van hen. Hij is bekend als woordvoerder van Platform Storm. Ook werd Jan H. uit Meeden opgepakt. Het OM verdenkt Nieboer en Jan H. van betrokkenheid bij het versturen van dreigbrieven aan bedrijven die betrokken zouden zijn bij de aanleg van windparken. Jan H. wordt ook verdacht van het dumpen van asbest. Beide zeggen dat ze onschuldig zijn.

De man overleed in een speeltuin in Assen (foto: Persbureau Meter)

Man overlijdt in speeltuin in Assen

Een 32-jarige man overleed op 24 augustus in een speeltuin in Assen, in de wijk Peelo. Dit nadat hij een meisje onzedelijk betast zou hebben. De vader van het meisje probeerde de man tegen te houden. Met zijn fiets probeerde hij weg te komen. Tijdens de ruzie kwam de zedenverdachte ten val. Vier anderen kwamen op het hulpgeroep af en probeerden de man in bedwang te houden. De 32-jarige man overleed ter plaatse. De vijf mannen werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. In december werd duidelijk dat het OM niemand gaat vervolgen in de speeltuinzaak.

Trekkers blokkeren de A28 bij Hoogeveen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

De boerenprotesten

Het was een indrukwekkend gezicht, snelwegen vol met trekkers onderweg naar het Malieveld in Den Haag. De boeren zijn het niet eens met het stikstofbeleid. De uitstoot van stikstof moet verlaagd worden, bijvoorbeeld door het verkleinen van de veestapels. Na acties trekt op 14 oktober de provincie Drenthe de beleidsregels rondom stikstof in. Na dit besluit volgden toch nog meer acties. Zo werd er gedreigd met het ontregelen van distributiecentra. Dit mocht niet, oordeelde de rechter in een kort geding.