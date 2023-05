De ijsbaan in Klazienaveen staat weer vol met young- en oldtimers

"Zeer geslaagd", zo noemt Jan Veenstra de oldtimerdag in Klazienaveen zondagmiddag. De vierde editie van het evenement trok naar schatting 2.500 bezoekers en er waren zo'n 350 klassieke voertuigen te zien. Volgens Veenstra was dit boven verwachting. "We waren blij geweest als er 150 voertuigen op af waren gekomen."

De oldtimerdag wordt georganiseerd door de Klazienerveen Youngtimer Vrienden, een vriendengroep van twaalf met een passie voor old- en youngtimers. In 2015 organiseerden ze het evenement voor de eerste keer, maar de laatste jaren gooide corona roet in het eten.

Old- en youngtimers

Veenstra was dan ook zeer te spreken over de belangstelling die de auto's, motoren, trekkers en brommers opwekten. "Mensen hebben weer zin om naar zulke shows te komen." De bezoekers konden de voertuigen bekijken op de ijsbaan in Klazienaveen.

Een voorwaarde om een voertuig aan te melden was dat deze een youngtimer (minstens twintig jaar oud) of oldtimer (veertig jaar of ouder) is. Gistermiddag waren er bijvoorbeeld veel Amerikaanse sleeën, zoals Cadillacs, te zien.

Blikvanger

Het voertuig dat het meeste bekijks trok was een vooroorlogse trekker van het merk Normag. "Volgens mij is deze in het eind van de jaren '30 gebouwd", zegt Veenstra. Daarnaast was er ook een motor te zien die een aantal decennia geleden nog op de TT heeft gereden.

De vriendengroep heeft de intentie om volgend jaar het evenement wederom begin mei te organiseren. "Al was het door de benodigde vergunningen wel lastiger om het te organiseren dan voor corona", aldus Veenstra.

En mocht de animo nog verder toenemen, dan kunnen de klassieke rijtuigen voorlopig gewoon op de ijsbaan blijven. "Qua oppervlakte hebben we nog ruimte om het hier uit te breiden."