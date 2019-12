Jeugd belaagt opnieuw de politie na feest in Rolde

Verschillende aanhoudingen, politieagenten die de wapenstok trokken en bijtende honden. Een feest in café Hofsteenge in Rolde is afgelopen nacht onrustig verlopen. Het was de tweede keer in twee dagen tijd dat het misging in het dorp.

Rond half vier keerde een groep bezoekers van het feest zich tegen de politie. "Zij belaagden de agenten", kijkt een geschrokken burgemeester Anno Wietze Hiemstra terug. "Het was een behoorlijk heftige nacht. Agenten hebben de wapenstok gebruikt en er zijn politiehonden ingezet."

Gebiedsverboden

Café Hofsteenge organiseert ieder jaar met kerst 's nachts grote feesten. Jongeren uit de hele omgeving komen feest vieren. Woensdagnacht liep dit ook al uit de hand. Burgemeester Hiemstra deelde toen enkele gebiedsverboden uit, in de hoop dat het afgelopen nacht rustig zou blijven.

"We hielden rekening met opnieuw een onrustige nacht en daarom was er extra politie op de been", zegt Hiemstra. "Maar de agressie leek afgelopen nacht nog erger dan de nacht ervoor."

Jongeren opgepakt

Het maakt de burgemeester kwaad. "Agenten die in dienst zijn voor de samenleving en dan belaagd worden door jongeren, dat kan echt niet. Gelukkig is een aantal mensen aangehouden. En vandaag zullen enkele van die jongeren echt nog wel terugdenken aan het optreden van de politie gisteravond."

Of de onrustige kerstnachten invloed hebben op de toekomst van de feesten in Rolde, weet Hiemstra nog niet. "Daarvoor is het nog te vroeg. We gaan de komende dagen de zaken evalueren. De organisator had zijn zaakjes in ieder geval goed op orde. Binnen was het rustig. Het was puur een groep jongeren op straat."