Wegracer Dion Otten keert terug naar Duits kampioenschap

Dion Otten uit Assen rijdt volgend seizoen voor het Pearle Gebben Racingteam in de Supersport 600-klasse in het Duits kampioenschap (IDM). Vorig jaar maakte hij z'n debuut in de strijd om het wereldkampioenschap in de Supersport 300 klasse. Maar na een jaar vol pech doet de 16-jarige Assenaar nu weer een stapje terug.

"Ik had nog wel in het WK Supersport 300 kunnen blijven. Maar ik ben 1.85 meter en ik moet mezelf dubbelvouwen op een 300. Als ik de overstap maak naar de Supersport 600 zal dat makkelijker worden. Het WK Supersport 600 is voor mij als 16-jarige te hoog gegrepen. En ook financieel is dat lastig. Dus ik denk dat het verstandig is dat ik in het Duits kampioenschap kan wennen aan een 600cc machine", laat Otten weten.

Twee seizoenen geleden eindigde hij al als tweede in het IDM, toen nog in de Supersport 300-klasse.

Race Team Drenthe

Het Pearle Gebben Racingteam wordt ondersteund door de Stichting Race Team Drenthe. Dat is een groep Drentse ondernemers die jonge talenten een kans wil geven. Otten krijgt de beschikking over een Yamaha R6. Het team wordt op sportief en technisch gebied begeleidt door oud-wegracers Jaap Hoogeveen uit Smilde en Jasper Iwema uit Hooghalen. Otten is de eerste coureur die voor volgend seizoen is vastgelegd. Het is de bedoeling dat er nog twee coureurs bijkomen.

Veel pech

Vorig seizoen ging Otten er een paar keer hard af in de strijd om de wereldtitel. Hij brak zowel z'n linker als z'n rechterpols waardoor hij enkele races moest missen. Uiteindelijk hield hij zestien punten over aan z'n debuutjaar in het WK. Daarmee eindigde hij op de zeventiende plaats.