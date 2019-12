'Hoe stressvoller wij zijn, hoe stressvoller onze honden worden'

Decemberstress

Onrustige kinderen door Sinterklaas of vakanties, vuurwerk in de buurt en de donkere dagen. Dat zijn volgens Aanraad enkele factoren die bij honden voor stress kunnen zorgen in december.

Aanraad heeft zelf ook meegemaakt dat haar honden in de stress schoten: "Mijn vorige honden hadden veel angst en waren echt in paniek. Dan kropen ze onder de toiletpot." Haar extreem bange honden waren misschien niet meer te helpen, maar er zijn er ook veel honden die wél geholpen kunnen worden. "De meeste honden die bij ons komen zijn vier jaar oud. Op deze leeftijd is de angst van de hond namelijk volledig ontwikkeld", vertelt Aanraad.



Tijdens de cursus 'Eerste Hulp Bij December Stress' van de Natte Neuzen Hoeve (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

Cursus

De Eerste Hulp bij December Stress-cursus bestaat uit één theoriedag en twee praktijkdagen. Tijdens de theoriedag leren mensen bijvoorbeeld wat angst is, hoe angst ontstaat en hoe het te voorkomen is. Aanraad: "Daarbij maken we onderscheid tussen vier categorieën: schrik, onrust, angst en paniek. Voor de eerste drie categorieën bespreken we tijdens de theoriedag handvatten die de honden kunnen helpen."

Ook wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan natuurlijke middelen, dus geen medicatie, die je hond kunnen helpen te ontspannen. "Rustgevende medicatie wordt tegenwoordig eigenlijk alleen nog voorgeschreven door een dierenarts. Als die medicatie écht nodig is, moeten mensen er op tijd mee beginnen", vertelt Aanraad.

Praktijkdagen

Tijdens de praktijkdagen komen mensen met hun honden naar de cursus om aan de slag te gaan met 'hersenwerk' en 'T-Touch'. "Bij hersenwerk leren mensen hoe ze een soort puzzeltje voor de hond kunnen maken, waardoor de hond zó geconcentreerd is dat hij zijn angst vergeet en rustig wordt", legt Aanraad uit. "Daarbij moeten de honden zoeken, wat echt een oerinstinct is."

Aanraad vertelt dat T-Touch een massagetechniek is die op het zenuwstelsel werkt: "Door de massage komen er feel good-hormonen vrij die de spanning afvloeien."

Tijdens de cursus wordt geleerd hoe mensen een soort puzzeltje voor honden kunnen maken (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

Tip voor thuis

De cursus wordt dit jaar niet meer gegeven. Maar voor hondenbezitters die thuis alvast aan de slag willen, licht Aanraad een tipje van de sluier op: "Neem een boodschappentas en rol die naar buiten op, tot je bijna bij de bodem bent. Gooi er wat voer in en laat de hond kennismaken met de tas. Als volgende stap kun je bijvoorbeeld een paar vaatdoekjes in de tas stoppen, maximaal een stuk of drie à vier, waar je het voer tussen verstopt". Het idee erachter is dat de hond zo geconcentreerd met de puzzel bezig is, dat hij zijn angst vergeet.