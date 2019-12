Tibor del Grosso wint solo Azencross voor junioren

Tibor del Grosso (16) uit Eelde heeft de Azencross voor junioren in het Belgische Loenhout gewonnen. Gisteren werd de telg uit het cross-gezin al vierde in de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder.

"Ik had een slechte start en draaide als 25e het veld in. Dus de eerste ronde was hectisch, maar ik bleef rustig en ben op m'n eigen tempo naar voren gereden. Dat moet ook wel want het was een pittig rondje", verklaart Del Grosso vanuit België.

Landgenoot Twan van der Drift had wél een goede start en pakte de koppositie. In de derde ronde kon de 16-jarige Drent al bij hem aansluiten en een ronde later maakte Del Grosso zich zelfs los van Van der Drift. Hierdoor kon hij de laatste ronde solo rijden. "Je bent toch altijd bang dat er iemand van achter ineens op komt zetten. Maar dat gebeurde niet", zegt Del Grosso opgelucht.

Eerder won hij dit seizoen al de Nacht van Woerden. "Maar deze wedstrijd is sterker bezet", licht de inwoner van Eelde toe.

Podium

Achter Del Grosso werd landgenoot Twan van der Drift tweede. De Belg Ward Huybs werd derde. De Azencross is onderdeel van de DVV Trofee. In Loenhout gingen vandaag meer dan tachtig junioren van start.

In de zomer werd Del Grosso Nederlands kampioen op de weg bij de Nieuwelingen.

