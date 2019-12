Dennis Telgenkamp Herbstmeister van man of the match-verkiezing

De eerste helft van het eredivisieseizoen zit erop. De spelers genieten van de winterstop en wij maken de tussenbalans op van onze wekelijkse man of the match-verkiezing.

Dennis Telgenkamp gaat aan de leiding in dat klassement. De doelman pakte tot nu toe vijftig punten. Opvallend is dat Telgenkamp, in tegenstelling tot FC Emmen zelf, het gros van zijn punten verzamelde tijdens uitwedstrijden. De stemmers op onze website lijken de keeper dus niet de schuld te geven van de verliespartijen op vreemde bodem.

De tweede plaats in het klassement is voor nieuweling Sergio Peña. De Peruviaan veroverde na drie wedstrijden een basisplaats en pakte daarna bij bijna iedere wedstrijd punten. Glenn Bijl zit vlak achter Peña. Michael de Leeuw en Nikolai Laursen maken de top-5 compleet. De Deen pakte vooral in de eerste wedstrijden punten. De laatste tien duels sprokkelde hij maar drie punten bij elkaar.

Bekijk hieronder de top-10 in ons man of the match-klassement van dit seizoen.

Man of the match-klassement