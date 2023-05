Nieuwe dienstregeling Qbuzz ingegaan

Busreizigers van Qbuzz moeten vanaf vandaag rekening houden een nieuwe dienstregeling. Op sommige lijnen rijden bussen minder vaak. Ook zijn vertrektijden aangepast.

Onder andere tussen Roden en Beijum wordt minder gereden in de spits. Ook de route Assen-Gieten-Veendam wordt minder aangedaan door lijn 310.

Qbuzz raadt reizigers aan om de reisplanner te gebruiken voor vertrek.

Q-link 3 Leek-Lewenborg

In de spits rijdt Q-link 3 vier keer per uur in plaats van zes keer per uur. Bovendien wordt er op andere tijden gereden.

Q-link 4 Roden-Beijum

Er wordt minder vaak gereden: in de spits rijdt Q-link 4 vier keer per uur in plaats van zes keer per uur.

Q-link 15 Hoofdstation-Zernike

Er wordt minder gereden: Q-link 15 rijdt maximaal zes keer per uur.

Lijn 51 Zuidlaren-Groningen

Er wordt minder gereden: sommige ritten met voetnoot 'Extra bus' vervallen.

Lijn 61 Groningen-Middelstum-Uithuizen

Er wordt minder gereden: sommige ritten met voetnoot 'Extra bus' vervallen.

Qliner 300 Emmen-Groningen

Er wordt minder gereden: lijn 300 rijdt vier keer per uur, de ritten met voetnoot 'Extra bus' vervallen.

Qliner 304 en 314 Drachten-Groningen

Er rijden minder extra ritten in de spits. Enkele ritten rijden alleen tussen Groningen en Marum.

Qliner 309 Assen-Groningen

Tussen 14:00 en 18:00 uur rijden vier van de acht ritten door naar Kloosterveen. De andere vier ritten eindigen op busstation Marsdijk.

Qliner 310 Assen-Gieten-Veendam

Er wordt minder gereden: in de spits rijdt lijn 310 twee keer per uur, de extra ritten in de ochtend vervallen.

Qliner 312 Stadskanaal-Groningen