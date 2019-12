De natuur in 2019: Paddenstoelen

De paddenstoelen schoten dit jaar in alle hevigheid uit de grond. 2018 was door de droogte een slecht paddenstoelenjaar, maar door de vele regenval dit najaar veranderde de grond in menig bos in een waar paradijs.

Moerastrechtertje

Tussen al dit natuurschoon stonden ook een paar bijzondere exemplaren. In de Meppelerdieplanden vond ecoloog Melchior van Tweel het moerastrechtertje. De vondst is bijzonder te noemen omdat de paddenstoel maar twee keer eerder in Nederland is waargenomen. In 1939 in Geldermalsen en in 2007 in het Coovels bos in Noord-Brabant. Ook internationaal komt de soort bijna niet voor. Alleen in Denemarken en Duitsland is het moerastrechtertje gevonden.

Van Tweel plaatste destijds wel een kanttekening bij zijn vondst. "Wetenschappers die onderzoek doen naar paddenstoelen komen niet vaak in moerasgebieden waar het moerastrechtertje groeit. De soort is zonder enige twijfel zeldzaam, maar het feit dat hij bijna niet wordt gevonden, betekent niet dat hij niet vaker voorkomt."

De soort groeit in natte gebieden (foto: Melchior van Tweel)

Er was ook goed nieuws over het gesteeld veenknoopje. Deze zeldzame paddenstoel stond in 2008 nog op de Rode Lijst Paddenstoelen als verdwenen. De afgelopen jaren is de soort op een paar plekken in Drenthe waargenomen, maar op het Dwingelderveld stonden eind oktober wel vijfhonderd tot duizend gesteelde veenknoopjes.

Het gesteelde veenknoopje is niet groter dan tien millimeter (foto: Joop Verburg)

Holthe: belangrijke vindplaats van paddenstoelen

Eef Arnolds van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe noemde het paddenstoelenseizoen 'kort maar hevig'. Arnolds heeft een privé-natuurgebied. Vijf hectare voormalige landbouwgrond in de buurt van Holthe is helemaal ingericht voor de natuur. Dit gebied groeide de afgelopen jaren uit tot één van de belangrijkste vindplaatsen van paddenstoelen in ons land.

"Elk jaar vind ik weer nieuwe soorten", vertelde Arnolds begin november. "Ik heb nu zevenhonderd soorten gevonden op mijn terrein en ook dit jaar vond ik weer twintig nieuwe." Arnolds vond onder andere het kroonknotsje. Dat is een zeldzaamheid in Nederland.

Goudhoed

Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer heeft in zijn carrière nog nooit zoveel paddenstoelen in de Drentse bossen zien groeien als in 2019. Vooral de goudhoed vond hij heel mooi. "Die heeft zo'n mooie kleur en is zo mooi van vorm. De goudhoed zag je hier tien jaar geleden niet. Pas de laatste jaren zie je deze soort her en der tevoorschijn komen. Dat vind ik wel een bijzonder exemplaar."