Het trechtervolk maakte kleding uit vlas, maar hoe deden ze dat?

Prehistorie

De oudste vondst van wilde vlas als grondstof voor textiel is gedaan in een grot in Georgië. Het textiel werd daar goed bewaard. Het was gesponnen, geverfd en geknoopt en dateert uit de oude steentijd, zo'n 30.000 jaar geleden. Het eerste vlas was afkomstig uit het Midden-Oosten, ongeveer 5000 jaar geleden kwam het gewas naar Midden-Europa.

Bewaard

In Drenthe is geen 'vlaskleding' van het trechtervolk teruggevonden omdat de stof vergaat. De in 1991 in de Italiaanse Alpen gevonden ijsmummie Ötzi droeg volgens archeoloog Riemke Scharff wel kleding gemaakt uit vlas. Hij is de oudste mummie die in Europa is gevonden en bleek bijzonder goed bewaard. Ötzi leverde veel informatie op over het leven in de nieuwe steentijd, 5300 jaar geleden.