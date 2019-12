Gewelddadige man die bejaarde aanviel in Ellertshaar nog spoorloos

De dader van een ernstige mishandeling eind juli bij het Bosmeer in Ellertshaar is nog altijd niet aangehouden. Het onderzoek is begin deze week stopgezet. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Een 72-jarige man was op 30 juli aan het eind van de middag aan het zonnen bij de zwemplas toen hij werd aangevallen door een andere man. Die gaf hem een aantal klappen, onder meer in zijn gezicht. "Ook heeft hij tegen de man geroepen dat hij hem dood zou maken. Daarom verdenken we hem van een poging tot doodslag", aldus de woordvoerder.

De man raakte gewond in zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. Wat voor letsel hij precies had, wil de woordvoerder niet zeggen. Ook niet wat de aanleiding voor het geweld zou zijn geweest. "Dat kan van belang zijn als we in de toekomst nog wel iemand aanhouden. Zoiets is daderinformatie", legt hij uit.

De politie heeft twee keer een oproep gedaan voor getuigen om zich te melden, maar ook dat hielp niet. Hij wordt omschreven als een forse kale man die samen met een vrouw bij de zwemplas was. Een voorbijganger heeft hem van het slachtoffer afgetrokken. Daarna zou de man weggelopen zijn richting een groepje jongeren.

Lees ook: