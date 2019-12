Voor het eerst in 69 jaar geen Kerst Volleybal Toernooi in Assen

Reind Hilbrands is emotioneel. Hilbrands floot bijna vijftig jaar de wedstrijden en samen met zijn vrouw was hij ook gastgezin. "Het is een groot gemis. Ons huis was een warm bad voor mensen uit Polen, Litouwen, Portugal, Roemenië en nog zoveel meer landen. Soms zaten we hier met vijf spelers."

Hilbrands pinkt een traan weg wanneer hij naar de vele foto's kijkt die voor hem uitgestald liggen. Warme relaties zijn in de jaren opgebouwd. "Ik weet nog dat we meiden uit Portugal te logeren hadden. Van hen kregen we een jaar later de uitnodiging om in Portugal op bezoek te komen. We kwamen terug met vijftien flessen port! Je mag niet weigeren, dan zijn ze beledigd. Zo kwam het dat we vijftien flessen port door de douane moesten smokkelen. Ik heb nu nog enkele in de kast staan, want zoveel drinken we niet."

Alles aan gedaan om vrijwilligers te trekken

Ook voor Alfred Barkhuis is het ontbreken van het Kerst Volleybal Toernooi een groot gemis. Ruim dertig jaar was hij betrokken bij het KVT. Eerst als speler, later als lid van de organisatie. Een tekort aan vrijwilligers doet het bekende evenement de das om. "We hebben nog op het Koopmansplein gestaan met een Engelse bus om vrijwilligers en gastgezinnen aan te trekken. Maar sinds drie jaar neemt dat aantal sterk af. Niemand loopt er meer warm voor. Daarnaast moeten we als organisatie ook aan zoveel regels voldoen omtrent veiligheid, dat het organiseren van zo'n groot evenement ook steeds meer kosten met zich meebrengt."

In augustus van dit jaar werd bekend dat het KVT dit jaar niet door kon gaan. Ook na bemoeienis van Asser PvdA-raadslid Luc Rengers lukte het de organisatie niet genoeg vrijwilligers en slaapplekken te krijgen voor de bijna duizend deelnemers.

De geschiedenis van het KVT In het najaar van 1949, wanneer volleybal haar entree kent in Nederland, wordt er in Assen besloten om een toernooi te organiseren. Er deden destijds twee Assense scholen mee aan het toernooi, en het werd gespeeld in een kleine gymzaal van de HBS. Vanwege het succes wordt het een jaar later herhaald. Gaandeweg doen er steeds meer scholen aan mee, maar het toernooi heeft nog steeds geen naam. Na een tijd ontstaat de naam kersttoernooi, het was nog niet officieel, maar zo werd toch het toernooi herkend. Het toernooi wordt in diverse zalen zalen in en rondom Assen gespeeld, geen sporthallen, maar zalen in zalencentra en theaters met vloerbedekking bekleedt. In de tweede helft van de jaren vijftig nodigt de organisatie teams uit de andere delen van Nederland uit. Uitbreiden ging wel, maar gestaag, in verband met de nadelen van beperkte huisvesting. Ieder team dat meedeed werd ondergebracht bij een gastgezin in Assen. In 1959 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een gymzaal als overnachtingsgebouw, dit was echter uit pure noodzaak. Na jaren de finales te hebben gespeeld op een tapijtje in het Bellevue Theater werd ook die locatie te klein. Er kan te weinig publiek in, bij het serveren kon de bal niet hoog genoeg opgegooid worden in verband met het balkon er boven, en er kon niet hoog gespeeld worden door de netten die, ter bescherming van de toneel lampen, boven het speelveld hingen. De eerste buitenlandse teams doen mee in 1961 en 1962. Het gaat om een team uit België en een uit Duitsland. Vanaf dat moment is het kersttoernooi een internationaal volleybal toernooi. De communicatie en het verzamelen van de uitslagen gebeurden grotendeels met de fiets, studenten en leerlingen van scholen uit Assen meldden zich hiervoor aan. Zo konden ze immers nog een belangrijke bijdrage leveren aan het toernooi. De roep om een echte sporthal blijft bestaan, welke wordt beantwoord aan het einde van de jaren zestig. In december 1969 gaat het kersttoernooi van start in de nieuwe sporthal De Timp, deze locatie wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt om de finales te spelen. In 1980 wordt daarbij de Spreng in gebruik genomen. Met het in gebruik nemen van de verschillende sporthallen wordt het vervoer tussen deze ook steeds belangrijker, de oplossing wordt al gevonden busjes die pendeldiensten rijden tussen de sporthallen. (bron: kerstvolleybal.nl)

Zowel Reind Hilbrands als Alfred Barkhuis hebben een hard hoofd in een toekomst van het bekende volleybaltoernooi. "Het is zo jammer. Ik heb nu kinderen in de leeftijd dat ze mee kunnen doen. Maar waarschijnlijk gaan ze dat niet meemaken", zegt Barkhuis. "We zijn maar met ons tweetjes", vertelt Hilbrands. "Dat we nu geen mensen in huis hebben missen we enorm."