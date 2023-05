Politie valt binnen op meerdere plekken in Emmen

De politie heeft vanochtend op verschillende locaties invallen gedaan in Emmen. Het gaat om een horecazaak aan de Hoofdstraat, een wasstraat aan de Flintstraat en garageboxen aan De Dillen.

De politie komt later in de ochtend met meer informatie over de invallen. Een woordvoerder houdt het nu alleen bij 'meerdere locaties waar onderzoek wordt gedaan'.