Jongeren in Rolde boos over rellen: 'Jammer dat het zo moet'

"Er stond een muur van politie. Je kon nergens heen. Veel jongens gingen er tegenin. Het was een gekkenhuis", vertelt Ruben. De jongens waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Marco heeft drie klappen met de wapenstok gekregen, omdat hij niet doorliep. "We werden weggedreven en dat ging niet snel genoeg, dus dan geven ze je maar een klap. Zoiets komt zo hard aan dat je daarna niet snel door kan lopen, dus krijg je nog meer klappen", aldus Marco. Op zijn rug en bovenbenen staan afdrukken van de stokslagen. Ze zijn geschrokken van de relnacht.

'Politie-inzet was onvermijdelijk'

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze zegt dat de grote politie-inzet onvermijdelijk was. "In Rolde wordt als een van de weinige locaties in de regio iets tijdens kerst georganiseerd. Er waren daarom zo'n 1400 mensen. Dat het uitmondt in agressie en geweld tegen de politie is onacceptabel."

Janny Warringa woont aan de Brink en schrok vannacht wakker van het lawaai op straat. "Mijn man en ik hoorden politiesirenes en toen we naar buiten keken, zagen we allemaal jongeren op de Brink. Bij ons op het parkeerterrein stond een auto met vier jongeren erin. Daar hebben we even mee gesproken en ze zeiden dat ze Rolde niet uit konden komen, door al het gedoe."

Houwerij

Marco en Ruben denken dat het niet de laatste keer is dat het zo uit de hand loopt. "Hofsteenge staat bij veel jongeren bekend als 'Knoksteenge'", weet Ruben te vertellen. "Veel daarvan komen helemaal niet uit het dorp, maar komen hier alleen maar voor de houwerij. Wij willen juist een leuk feestje, maar het wordt op deze manier verpest. Dat is gewoon jammer."