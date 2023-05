Hit Engelbewaarder van Marco Schuitmaker uit Roden bestormt hitlijsten en zet kroegen op z'n kop

Hoewel het nummer feestelijk klinkt, zit er een tragisch verhaal achter. Het lied omschrijft hoe een jonge vrouw bijna een auto-ongeluk krijgt, maar net op tijd wakker schrikt en ontsnapt aan de dood. Op dat moment realiseert ze zich dat er een engelbewaarder bestaat.

Die beladen inhoud is wat het lied volgens Schuitmaker zo succesvol maakt. "Er zijn veel mensen die iets in hun leven hebben meegemaakt waarbij ze een engeltje op hun schouder hebben gehad", denkt hij.

'Een ode aan Pierre Kartner'

Het nummer werd zo'n vijftig jaar geleden geschreven door Pierre Kartner, alias Vader Abraham, voor de Belgische zangeres Mieke. Zij reageerde via Facebook op de versie van Schuitmaker. "Ze vindt het nummer erg leuk. Al is het wel jammer dat Pierre Kartner is overleden", zegt de artiest.

Kartner overleed in november vorig jaar, vlak nadat het liedje uitkwam. "Maar dat was nog voordat het een echte hit werd", legt hij uit. "Mieke ziet dit als ode aan hem. En dat vind ik wel een fijn idee."

Die ode krijgen nu duizenden mensen te horen, want Schuitmaker speelt inmiddels voor een groot publiek. Zo stond hij tijdens Koningsdag op Kingsland in Groningen en zong hij voor duizenden mensen bij een evenement van 538 in Breda. Een kippenvelmoment, meent hij. "Veertig duizend mensen die allemaal Engelbewaarder meezingen, met hun handen in de lucht. Dat doet iets met mij."

Hele zomer volgeboekt

En dat succes gaat de komende tijd nog wel even door. Het festivalseizoen begint bijna en de agenda van de zanger is de hele zomer volgeboekt. "Ik kijk daar enorm naar uit. Het is mega-druk, maar als je het leuk vindt om te doen, dan houd je het wel vol."

Ook zijn Drentse fans hoeven niet te treuren, want in de provincie zal Schuitmaker nog regelmatig te vinden zijn. Zo staat hij in september gewoon weer op de Rodermarkt en treedt hij deze maand op bij kleintje Rodermarkt. "Dat vind ik het allerleukste om te doen: optreden in de plek waar ik vandaan kom, voor de mensen die ik al jaren ken", glundert hij.

Een nummer met Jannes?

Het is dan ook niet raar dat hij zanger Jannes, ook afkomstig uit Drenthe, enorm bewondert. Maar op een samenwerking tussen de Drentse volkszangers, hoeven liefhebbers van het levenslied voorlopig niet te wachten. "Dat denk ik niet hoor", lacht hij. "Maar ik kan niet in de toekomst kijken en ik sluit niets uit."