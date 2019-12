Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Met de kerstdagen achter de rug voelt vandaag een beetje aan als een maandag. Toch is het alweer vrijdag en staat het weekend weer voor de deur. We hebben een aantal dingen die je morgen en overmorgen kunt doen voor je op een rijtje gezet.

Boekenmarkt in Roden

Boekenwurm? Van 9.00 tot 17.00 uur wordt zaterdag aan de Ceintuurbaan-Noord in Roden een grote boekenmarkt gehouden. Het is de grootste overdekte boekenmarkt van het Noorden. De gehele opbrengst gaat naar twee goede doelen: de werkgroep Tsjernobyl en de Ghanawerkgroep.

Boeldag Schoonloo

Bij café-restaurant Hegeman in Schoonloo vindt zaterdag de jaarlijkse boeldag plaats. Traditiegetrouw gaan er weer allerlei spullen onder de hamer. Uiteraard is er voor iedereen een hapje en een drankje. Organisator Belangenvereniging Schoonloo besteedt de opbrengst aan het dorpsfeest dat in 2023 in Schoonloo wordt gehouden. Kijk hier voor meer informatie.

Bostrollen maken in Drents-Friese Wold

Trollen zijn boswezens die er speciaal uitzien: ze zijn knoestig en ruig. Zaterdag kunnen kinderen vanaf 13.30 uur zelf een bostrol maken in het buitencentrum van het Drents-Friese Wold, net over de Drentse grens in Appelscha (Terwisscha 6a). Met een groot stuk hout en materiaal uit de natuur gaan de kinderen aan de slag om zelf ook een bostrol mee naar huis te kunnen nemen. Meedoen kost 5 euro.

Kampeerbeurs in Roden

Zaterdag en zondag kun je je in Roden voorbereiden op je vakantie(s) van volgend jaar op de Kampeerbeurs van het Noorden in de Kampeerhal in Roden. Op zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en zondag vanaf 11 uur. Campings, recreatiebedrijven en aanbieders van kampeer- en outdoor artikelen komen graag in contact met enthousiaste kampeerders. Naast veel informatie zijn er ook optredens, demonstraties en workshops.

Winterwandeling in Aalden en Zweeloo

In Aalden en Zweeloo kun je zaterdag een winterwandeling maken. Onder leiding van een gids wandel je vanaf 14.30 uur door beide dorpen en krijg je verhalen te horen over hun rijke historie. Na de start bij de Kunstenaarsherberg aan de Hoofdstraat 15 bezoek je onder meer het dertiende-eeuwse kerkje van Zweeloo en de Jantina Hellingmolen in Aalden. Let op: aanmelden voor 12.00 uur zaterdagmiddag via zweeloo@magischdrenthe.nl. Meedoen kost 7,50 euro en 4 euro voor kinderen. De wandeling duurt ruim drie uur.

Workshop steentransport in Borger

In het Hunebedcentrum in Borger kunnen kinderen hun eigen steentransport bouwen. Ooit was er een jongen die zei dat de keien die hier liggen door het ijs hierheen geduwd zijn, helemaal uit Scandinavië. Hij besloot één steen naar huis te brengen, want hij kon ze natuurlijk niet allemáál gaan brengen. Kinderen, van 6 tot en met 11 jaar, kunnen hem helpen, door hun eigen steentransport te maken tijdens de workshop. Deelname is gratis.

Snertwandeling door Coevorden

Zondag om 13.30 uur start in Coevorden een snertwandeling. Samen met een gids gaat de tocht langs de tien stalen panelen waarop de geschiedenis van Coevorden wordt uitgebeeld. Op elk paneel staat een kwatrijn van de dichter Jean Pierre Rawie. De gids vult deze aan met diverse andere bijpassende gedichten. Na de wandeling door de stad eten deelnemers gezamenlijk een kop snert.