Schapenhouder verdrietig door 'proefproces' Animal Rights om bescherming tegen wolf

NVWA: 'Geen overtreding'

Maar de NVWA voelt weinig voor de eisen van Animal Rights. Zij erkent dat houders van dieren moeten zorgen voor de veiligheid van dieren, maar vindt ook dat de wolf nog te kort in Nederland is om van veehouders te mogen verwachten dat ze voldoende maatregelen hebben genomen tegen aanvallen van de wolf. "Daarom achten we veehouders thans nog niet in overtreding", zegt een woordvoerder.