Leger des Heils opent inloophuis in centrum van Assen: 'Deze plek is een baken van hoop'

Het centrum van Assen is een gezellige huiskamer rijker. Het Leger des Heils heeft vanmorgen aan de Brink, vlak om de hoek van het Drents Museum, een nieuwe inloopvoorziening geopend. Het moet de huiskamer worden voor mensen die niet helemaal op eigen kracht mee kunnen komen in de maatschappij.

Volgens regio-officier Ingeborg Keijzer van het Leger des Heils is de locatie in eerste instantie bedoeld als voorziening voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. "Het is een GGZ-inloop, waar we proberen mensen in hun kracht te zetten. We willen ze veiligheid geven, geborgenheid en ervoor zorgen dat ze weer vertrouwen krijgen in de maatschappij en in zichzelf."

Als die eerste stap gezet is, wordt er verder gekeken. "Als we zien wat voor mogelijkheden de mensen hebben, willen we dat stimuleren", zegt Keijzer. "We willen dan contact zoeken met andere partners in de stad, waar ze dan mogelijk hun talenten verder kunnen ontwikkelen." Daarbij gaat het om buren in de directe omgeving, ondernemers in het centrum, culturele organisaties, en ook andere welzijnsinstellingen.

Iedereen welkom

En verder is iedereen welkom bij de inloop, om er zomaar even binnen te lopen voor een kopje koffie, "de eerste is gratis", of voor een praatje, tegen de eenzaamheid. Want het Leger des Heils wil de drempel zo laag mogelijk houden. Zo is er ook van woensdag tot en met vrijdag een lunchcafé, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met mensen met een smalle beurs.

Keijzer hoopt dat er een community ontstaat. "En voor mensen die worstelen met problemen, en die stapje voor stapje hun leven weer op orde proberen te brengen, moet deze plek een baken van hoop worden. En dat kan in deze huiskamer met behulp van andere bezoekers die sterke schouders hebben, die mensen met wat minder sterke schouders tot steun kunnen zijn", legt Keijzer uit. "Zo kunnen hier bijvoorbeeld onder het genot van een kop koffie spontaan afspraken ontstaan om samen te gaan wandelen. Zo ontstaat er een mooi nieuw netwerk, waardoor mensen een vangnet hebben als ze dat nodig hebben", aldus Keijzer.