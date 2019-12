Helft van Drenthe wil vuurwerkverbod

Dat blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus. Zij vroegen Nederland naar hun mening over een verbod op de verkoop en het afsteken van legaal vuurwerk voor particulieren.

In Drenthe ziet iets meer dan de helft (50,2) van de ondervraagden wel iets in een vuurwerkverbod. 28,1 procent ziet daar juist helemaal niets in, terwijl de rest er geen mening over had (21,3 procent) of er neutraal in stond (0,4). Vanaf morgen gaat de vuurwerkverkoop van start.

In Limburg (66,9 procent) en Noord-Holland (65,3) zijn naar verhouding de meeste mensen voorstander van een vuurwerkverbod. Ook in Utrecht (64,7) en Gelderland (63,1) wil bijna twee op de drie inwoners dat de knaltraditie tijdens oud en nieuw aan banden wordt gelegd. In Overijssel (46 procent) en Flevoland (49 procent) kunnen juist relatief weinig mensen zich vinden in een vuurwerkverbod.