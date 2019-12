'Inbreker in Borger-Odoorn en Hoogeveen nauwelijks gepakt'

In Drenthe sloegen inbrekers de afgelopen drie jaar 3455 keer toe. Door de politie werden 355 zaken opgelost, een score van 10,3 procent. De politie in de gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen scoorden relatief het minst goed, Assen stak er in positieve zin bovenuit.

Dat blijkt uit cijfers van RTL Nieuws. Hoewel het aantal woninginbraken in Nederland daalde, wordt in Drenthe ongeveer drie keer per dag ingebroken. Inbrekers slaan het vaakst toe in Emmen: 760 keer in de afgelopen drie jaar.

Volgens RTL Nieuws heeft de politie zijn eigen ophelderingsnorm voor inbraken, die rond 10 procent lag, de afgelopen vier jaar niet gehaald. In Drenthe scoorden agenten in Hoogeveen (7,1 procent) en Borger-Odoorn (7,7 procent) ruim onder die norm, terwijl ook Coevorden (9), Midden-Drenthe (9,1), Aa en Hunze (9,4) en Meppel (9,4) minder dan 10 procent van de inbraken oplosten.

De politie in Assen scoorde het beste. Zij loste 14 procent van de 465 inbraken op. Tynaarlo (12,8 procent) en De Wolden (11,8) deden het relatief gezien minder goed dan de hoofdstad. In Noordenveld werd 10,9 procent van de inbraken opgelost. In Westerveld (10,5) en Emmen (10,5) relatief iets minder.

De Nationale Politie zegt in een reactie dat het niet realistisch is om te verwachten dat veel meer zaken worden opgelost. "De boodschap dat een woninginbraak waarschijnlijk niet wordt opgelost, is geen prettige voor een slachtoffer. Maar het is wel een realistische boodschap, waarmee de politie valse verwachtingen wil voorkomen. Dat dit frustreert, snappen we, maar het is wel eerlijk", zegt een woordvoerder tegen RTL.

De meeste inbraken vinden plaats in de donkere maanden december en januari. In juni wordt er het minst ingebroken.