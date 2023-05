Emmenaar (40) opgepakt in onderzoek naar internationale drugshandel

De politie heeft een 40-jarige man uit Emmen opgepakt die verdacht wordt van internationale drugshandel. Volgens de politie handelde hij vooral in cocaïne.

Ook zou hij geld dat is verdiend met de handel hebben witgewassen. De politie gaat ervan uit dat de Emmenaar betrokken is bij meerdere grote cocaïnetransporten, vooral vanuit Zuid-Amerika. De drugs werden daarna vanuit Nederland verder over Europa verspreid.