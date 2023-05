Vijftien jaar na fatale brand in scheepswerf De Punt zijn de wonden nog niet geheeld

Open wonden

Ondertussen broeit het op de brandweerpost in Eelde. Collega's van de omgekomen brandweermannen hebben het moeilijk met het verlies van hun kameraden. De rouw slaat bij een aantal van hen om in frustratie over de manier van verwerking. Vijf brandweerlieden vertrekken bij de post.

Ook een deel van de nabestaanden is niet blij met de manier waarop het brandweerkorps met de nasleep van de brand is omgegaan. En ook onderling is er hommeles. Bij de eerste herdenking, een jaar na de brand, ontbreken er al familieleden en collega's van de omgekomen brandweermannen.

Monument

Wel wordt er op 9 mei 2009 een monument onthuld voor het drietal, vlakbij de plek waar de brand uitbrak. In de daaropvolgende jaren vinden er herdenkingen plaats, georganiseerd door de gemeente Tynaarlo en de brandweer. Maar de onenigheid blijft en in 2013 organiseren de nabestaanden van Raymond Soyer een eigen herdenking, apart van de brandweer.

Tien jaar later, in 2018, is de laatste grote herdenking van de fatale brand. Dan blijkt dat het drama nog altijd een open wond is. Er heeft geen verzoening plaatsgevonden tussen betrokkenen. Niet alle nabestaanden en voormalige collega's zijn bij de ceremonie. Er wordt dan ook besloten geen officiële herdenking meer te organiseren. Herdenken doet iedereen vanaf dat moment op zijn eigen manier.