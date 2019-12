Kampeerhal Roden sluit eerste jaar af met 'bescheiden winstje'

Een tevreden grijns staat er op de gezichten van de jonge directieleden Harmjan Poel en Richard Kremer. Het waren spannende tijden. Zou het lukken om na het faillissement van de Vrijbuiter in september 2018, een nieuwe kampeergigant in de benen te krijgen? Het antwoord is volmondig 'ja'.

Fantastisch

"Het was een fantastisch jaar. Het is toch altijd weer heel spannend of de klant je ook weer weet te vinden, nadat het hier een half jaar dicht is geweest. En dat is goed gegaan. Er zijn hier toch de afgelopen maanden dik 400.000 mensen geweest. We hoopten op meer, maar laten we dat voor volgend jaar vasthouden", aldus Kremer en Poel.

Doel was namelijk meer dan 500.000 bezoekers. Dat is het volgens de mannen 'helaas niet geworden'. Dat er dan toch winst is gedraaid, is een mooie opsteker. "De mensen die hier bij ons zijn gekomen, die hebben het geld goed besteed. En we hebben de kosten laag weten te houden. Dat is ook iets wat bij de Vrijbuiter misging. Hoge kosten op kantoor, veel op voorraad, dat zijn zaken die we absoluut anders wilden doen."

Recordjaar Alida's Smulpaleis

Duidelijk is wel, de Vrijbuiter is dood en sinds eind maart is in Roden het credo 'leve de Kampeerhal!'. Buurman Jan Willems van Alida's Smulpaleis noemt de heropening van de nieuwe kampeergigant 'superbelangrijk voor het plein waar de Kampeerhal aan ligt, voor Roden én voor de noordelijke regio'. "Ik heb een recordjaar gedraaid, april was echt gekkenhuis hier", zegt een glunderende horecaondernemer.

"Het is bijna net weer als vroeger. Alle bedrijven die hier zitten spelen een rol in de vrijetijdssector. Iedereen hier heeft er profijt van dat mensen hier weer naartoe komen voor de kampeerspullen", zegt Willems. "Het druppelt dan bij ons, en soms regent het zelfs."

Veel geleerd

Volgens de bazen van de Kampeerhal Roden is er veel gebeurd en ook veel geleerd in één seizoen. "We draaiden in het hoogseizoen met honderd man personeel, maar vaste basis is 35 medewerkers. En er zijn veel lessen geweest, over hoe zaken gebeuren in de winkel. We hebben ook wel honderd tips gehad over wat er anders zou kunnen. Daar doen we ook echt wat mee", vertelt Poel. "Zo was het bij de ingang wat onduidelijk te zien, of we nu wel of niet open waren. Dat hebben we veranderd."

Richard Kremer en Harmjan Poel van de Kampeerhal Roden hebben 'een hectisch maar fantastisch jaar' beleefd (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Strand, kokos en zonnebrand

Uiteindelijk ligt er een lijst van 350 verbeterpunten die ze nog graag willen doorvoeren. "Maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken, dus zijn er nu 150 punten geselecteerd, waarmee we aan de slag gaan", aldus Poel. Zo moet winkelen bij de Kampeerhal nog veel meer 'een beleving' worden. "Kom je hier straks op de afdeling voor badkleding of slippers, dan kom je ook echt in een strandwereld terecht. Op de grond zie je zand, op de achterwand de oceaan, je hoort de zee en ruikt kokos en zonnebrand. En zo moet het op allerlei afdelingen. Zodra je de hoek omgaat, zit je middenin de juiste sfeer", vertelt Richard Kremer.

Het was een redelijk zware bevalling, maar het is een mooi kindje geworden" Richard Kremer, Kampeerhal Roden

De eerste negen maanden was volgens beide directeuren 'best een redelijk zware bevalling'. "Maar het is een mooi kindje geworden", zegt Kremer. "Het mooiste kindje wat er is", vult Poel onmiddellijk aan.

Financieel was er voor het opstarten van de nieuwe kampeergigant hulp van het MKB-fonds Noord, de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. Ook die zagen het belang ervan in dat er in de hallen met enorme hoeveelheid vloeroppervlak, zo snel mogelijk weer een goede invulling zou komen. En er investeerde bovendien nog een aantal lokale ondernemers in de Kampeerhal. "We hadden het echt nodig om te beginnen, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Maar gelukkig hebben we nog niet alles nodig gehad."

Webshop klaar

Het ondernemersduo ziet de toekomst zonnig in. Over drie tot vijf jaar zal het bedrijf weer op eigen benen staan, zo hopen ze. En hun wens voor komend jaar? "Dat het weer een lekker, zomers kampeerjaar mag worden, waarbij weer veel mensen lekker op op vakantie gaan en dan eerst even bij ons langskomen", grijnst Kremer.

"En als ze dan echt niet lukt om langs te komen, dan kunnen we ze vanaf februari of maart ook goed bedienen. Dan is onze webshop klaar en dan hebben we voor onze winkel ook een mooie catalogus online", zegt Poel. "Dat hadden we graag al dit jaar voor elkaar willen hebben, maar niet alles lukte tegelijk."

Verder willen ze 'lekker verder bouwen aan de winkel'. "Die moet de komende jaren ook interessant blijven. Het blijft hard werken, met straks vast weer wat meer wallen, en wat kilootjes lichter, maar daar is nog nooit iemand minder van geworden. Sterker nog, die extra kilootjes mogen er best af", lacht het tweetal. "Als we volgend jaar maar dik boven die half miljoen uitkomen."

Bij Alida's Smulpaleis was het in april gekkenhuis na opening van de Kampeerhal Roden (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Zodra de zon schijnt

Horecabaas Willems van Alida's Smulpaleis vertrouwt erop dat het de Kampeerhal zal lukken om voldoende publiek naar Roden te blijven trekken. "Dit hier is toch al vele jaren de plek in het Noorden waar je heen gaat voor je kampeerspullen. Nu zijn het de rustige maanden en oogt de parkeerplaats wat leeg. Maar zodra het zonnetje straks weer begint te schijnen, dan schijnt ook bij ons de zon."

Willems is blij dat het al vrij snel gelukt is om na het faillissement van de Vrijbuiter toch weer een kampeerwinkel in de benen te helpen. "Het ziet er supergoed uit ook. Want als je ziet hoe er uiteindelijk is gestopt, en hoe de Kampeerhal dit voorjaar is gestart, dat is echt een wereld van verschil." Hij sprong een gat in de lucht, zodra hij hoorde dat er in de lege hal van de failliete Vrijbuiter een nieuwe kampeerwinkel kwam. "Als die er in de zomerperiode niet was geweest, had het er hier heel anders uit gezien in Roden."

Wel moest Alida's Smulpaleis de eerste drie maanden van dit jaar een grote kampeergigant naast de deur missen. En dat scheelt toch volk. Maar daar speelde eigenaar Jan Willems zelf handig op in, door aanpassingen in zijn eigen bedrijfsvoering te doen, zoals bediening aan de tafeltjes. "En we zijn gaan bezorgen. Dat waren we al van plan, maar dat hebben we versneld doorgevoerd, toen er nog geen Kampeerhal was in de eerste drie maanden. En dat we desondanks nu toch een recordjaar draaien, met april als absolute topmaand, da's heel mooi", besluit een trotse Jan Willems.

Het was een hectisch eerste jaar voor de Kampeerhal Roden

Lees ook: