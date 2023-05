Geen gezamenlijke herdenking slachtoffers brand De Punt: 'Houden stille hoop dat het weer goed komt'

Oud-wethouder: 'Jammer dat het niet samen kan'

Toch komt er nog iemand naar het monument, het is oud-wethouder Henk Kosmeijer van de gemeente Tynaarlo, loco-burgemeester ten tijde van de ramp in 2008. Hij was die zonnige dag in het zwembad toen hij het vreselijke bericht kreeg. Ook hij vindt het erg jammer dat de herdenking niet in gezamenlijkheid plaats kan vinden. "Het is nu toch vijftien jaar geleden, iedereen staat er op zijn eigen manier bij stil en het is jammer dat het niet samen kan. Soms gaan die dingen zo, ik hoop maar dat iedereen het een plekje kan geven."

Het bericht van zoon Ubels

"Ik denk vooral aan de nabestaanden vandaag", vervolgt de oud-wethouder. "Wat ik me nog het beste herinner van die dag is het moment dat ik thuis kwam om twee uur 's nachts. Iedereen lag te slapen in huis en ik kroop nog even achter de computer om het nieuws over de brand te lezen. Ik kwam toen terecht op de site van Egbert Ubels en daar had zijn zoon een bericht achtergelaten over hoe hij afscheid had genomen van zijn vader. Dat gebeurde in de Albert Heijn, waar de pieper van zijn vader af ging. Hij beschreef dat zo hartverscheurend, daardoor brak ik emotioneel ook."