Roekenoverlast in Asser wijk Marsdijk 'erger dan ooit': 'Beheerplan is mislukking'

Geen roek op alternatieve plek

Oostland en Roekenloos Marsdijk vinden dat roekenbeheerplan 'op een mislukking is uitgedraaid'. "Op advies van een gedragsbioloog met zo'n twintig jaar ervaring, heeft de gemeente roekennesten laten verplaatsen naar een alternatieve plek buiten de wijk, in bomen in het buitengebied van Loon. Die speciale nesten hadden de roeken daar naartoe moeten lokken. Maar d'r zit geen eentje", aldus Oostland.

Van tevoren waren de wijkbewoners al meteen sceptisch over het roekenbeheerplan, vooral omdat de hoofdkolonie bij De Beekdalhoeve onaangetast moest blijven. Ze zagen het dan ook niet gebeuren, dat de roeken toch de vlucht zouden nemen naar het buitengebied. "Maar we moesten de gemeente natuurlijk eerst wel een kans geven met haar plan. Die is nu geweest, en dat is dus mislukt. Nu willen we in gesprek over wat er meer kan gebeuren", zegt Arjan Siepel van Roekenloos Marsdijk.

Brief naar raad en ombudsman

Onno Oostland heeft 'ten einde raad' een boze brief gestuurd naar de gemeenteraad, en ook de gemeentelijke ombudsman ingeschakeld. "Ik voel me in de steek gelaten. Ik ben zeer teleurgesteld in de gemeente, en ook in de provincie. Ze wijzen beide wat naar elkaar, en ondertussen zit ik als bewoner van vroeg in de ochtend tot laat in de avond in het roekengeschreeuw. Gek word ik ervan. Heb ik als bewoner dan geen rechten, geldt dan alleen maar de beschermde status van de roek volgens de natuurwetgeving?"