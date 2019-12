Ruim duizend mountainbikers racen 200 kilometer door Drenthe

Dit jaar wordt de wedstrijd voor de vijfde keer georganiseerd. Van de meer dan duizend deelnemers doen er ongeveer driehonderd een serieuze gooi naar de eerste plek.

Startschutter

Omdat het de jubileumeditie is, heeft het startschot een bijzondere startschutter. Het startpistool wordt namelijk gehanteerd door Jans Jagt, deelnemer van de eerste editie in 2014. Hij kwam destijds, mede door een kapotte ketting op het Balloërveld, als allerlaatste over de finish. Dat deed hij in ruim zeventien uur, vlak voor de deadline van middernacht.

Jans Jagt lost het startschot voor de vijfde Drenthe200 (foto: RTV Drenthe)

Het is prachtig om al die fietsers weg te schieten." Startschutter Jans Jagt

"Gelukkig hielp m'n zoon me met die kapotte fietsketting, anders had ik de tocht helemaal niet kunnen uitrijden", lacht Jagt. "Ik vind het een geweldige eer om het startschot te mogen lossen. Ik zit nog best vaak op de fiets en soms herkennen andere wielrenners me, omdat ik toen als laatste finishte. Ik rijd zelf niet meer mee, omdat ik nu al een mooie herinnering van deze wedstrijd heb. Maar het is ook prachtig om al die fietsers weg te schieten."

Wie wint er?

De winnaar wordt rond 13.00 uur weer bij de start/finish verwacht, vanaf zeven uur na de start. Dan is de gemiddelde snelheid meer dan 25 kilometer per uur en dat is erg hard op de vooral onverharde route. Bas Peters uit Arnhem, de winnaar van de laatste drie edities, doet dit jaar niet mee. Hij kwam vorig jaar binnen na zeven uur en twaalf minuten.