Politie denkt aan verband tussen nachtelijke autobranden en diefstallen Hoogeveen

De politie houdt er rekening mee dat er een verband bestaat tussen de diefstal van een bestelauto in Hoogeveen en twee autobranden rond diezefde tijd. Al deze gebeurtenissen vonden afgelopen nacht in Hoogeveen plaats.

De politie kreeg rond 00.15 uur eerst een melding van een autobrand aan de Terpweg, vlak bij de ijsbaan. Een kwartier later bleek ook een bestelauto aan de Kleine Beer in de brand te staan. Later in de nacht werd de politie ook nog gewezen op een diefstal van een bestelauto en een damesfiets aan De Kroon, eveneens rond middernacht. Het zou gaan om een bestelauto die later brandend werd aangetroffen bij de Terpweg.