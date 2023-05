Noodweer deert Bevrijdingsfestival Drenthe financieel niet: 'Volgend jaar wordt geen probleem'

De Bevrijdingsfestivals in onder meer Groningen en Zwolle sorteren voor op forse verliezen, maar de Drentse organisatie is dit jaar zeker van 'alweer' een plus onder de financiële eindafrekening. Voorzitter Gerrit Boes denkt tot 10.000 euro over te houden aan het organiseren van het festival bij de Baggelhuizerplas in Assen. "En ook voor volgend jaar hebben we geen probleem."