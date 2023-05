Onweer en regen deert Bevrijdingsfestival Assen niet: 'Volgend jaar wordt geen probleem'

Bedrukte gezichten in Zwolle en Groningen

Directeur Ebel Jan van Dijk in Groningen legt in een toelichting bij het ANP de nadruk op de kwetsbaarheid van Bevrijdingsfestivals. "Het gat in de begroting van dit jaar is groot, we zijn zo'n drie uur dicht geweest. Het is voor de omzet van onze horeca zeer problematisch dat veel bezoekers hierdoor vermoedelijk thuis hebben gegeten."