Ricardo wordt aangereden bij wilde achtervolging in Assen: 'Het was een enorme klap'

"Ik hoor twee auto's en denk dan nog: die komen zometeen langs me heen stuiven. In één keer hoor ik een klap en lig ik op de grond", vertelt Ricardo. "Ik ben uit mijn rolstoel gevlogen en van die rolstoel is niets meer heel. Het was echt een enorme klap."

Omstanders ontfermen zich over Ricardo en een andere vrouw, die ook is aangereden. "Er waren heel veel mensen die 112 belden. En een man die ik kende, kwam meteen naar me toe en vroeg hoe het met me ging." Veel mensen kennen Ricardo, omdat hij een telefoonwinkel heeft in Assen.

De andere vrouw die wordt aangereden, is een fietsster. Hoe zij eraan toe is, weet Ricardo niet. "Zij lag na de aanrijding over me heen. Maar hoe het met haar is, kon de politie me niet vertellen."

Dwarslaesie

Ricardo heeft een dwarslaesie en hulpdiensten zijn bang dat hij verwondingen heeft, die hij zelf niet kan voelen.

"Ik ben meteen naar het UMCG gebracht. Ik ben door de hele medische molen gehaald. Ik heb onder meer een CT-scan gehad. Je kan het zo gek niet bedenken. Er wordt dan echt hoog opgeschaald, omdat je een dwarslaesie hebt. Toen hebben we nog drie à vier uur moeten wachten op allerlei uitslagen. Die bleken allemaal goed te zijn. Ze vroegen of ik naar huis wilde, of dat ik voor de zekerheid nog wilde blijven. Maar je weet hoe dat gaat, dan wil je toch graag naar huis."

'Poging tot doodslag'

De aanrijding is bij de Roldertunnel. Dat Ricardo juist op die plek zou worden aangereden, had hij nooit verwacht. "Je waant je veilig op dat stuk. Er zijn een apart fietsgedeelte en een apart autogedeelte. Ik ga elke dag hierlangs op en neer naar de winkel."

Doordat de auto's tijdens de achtervolging naar beneden gaan in de tunnel, moeten ze een behoorlijke vaart hebben gehad, zegt Ricardo. "Hierdoor maak je sowieso al meer snelheid. Ik denk dat ze wel vijftig tot zeventig kilometer per uur hebben gereden. Dat kan niet anders. Ik heb gisteren met de politie gesproken en gezegd dat ik dit een poging tot doodslag vind, ondanks dat ik er redelijk goed vanaf ben gekomen. Dat je met twee auto's over dat fietspad gaat rijden, is toch niet te geloven." Ricardo is daarom ook van plan aangifte te doen.

Aan huis gekluisterd

Nu ligt Ricardo thuis op bed. "Mijn hand is kapot, net als mijn scheenbeen. Alles is dik en rood en ik heb allemaal schaafplekken." Zijn elektrische rolstoel is total loss en dus is hij nu letterlijk aan huis gekluisterd.

Juist vanwege die rolstoel kwam Ricardo onlangs nog in het nieuws bij RTV Drenthe. Hij zit al maanden te wachten op een nieuw exemplaar van het Hulpmiddelencentrum. Tevergeefs, want door financiële problemen komt die nieuwe er steeds niet. Nu reed hij in een tijdelijke rolstoel rond. Maar die is nu dus ook kapot.

"Ik moet er wel bij zeggen dat mijn vrouw inmiddels onze vaste monteur heeft gesproken. En alle lof voor hem. Hij gaat proberen te regelen dat er straks weer een stoel voor me klaarstaat."

Achtervolging

De wilde achtervolging door het centrum van Assen, waarbij Ricardo wordt aangereden, is gistermiddag. Twee auto's zijn erbij betrokken. De wagens crashen op de rotonde bij het Abel Tasmanplein, daarna gaan de inzittenden op de vuist. De politie pakt vijf mannen op tussen de 16 en 68 jaar. Ze komen uit Assen en Arnhem. Vermoedelijk gaat het om een verkeersruzie. Alle verdachten zitten vast en de politie onderzoekt nog wat er gisteren allemaal precies is gebeurd.